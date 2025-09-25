4

Алексей Ягудин станет гостем шоу «Секрет на миллион» на НТВ

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин станет гостем ток-шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

Выпуск выйдет в эфир 27 сентября, в 14:00 по московскому времени.

«Олимпийский чемпион поделится своими соображениями о кризисе среднего возраста, вспомнит детство, которое не всегда было безоблачным, раскроет секрет счастливого брака с Татьяной Тотьмяниной и расскажет, как и когда уладил конфликт с Евгением Плющенко», – говорится в анонсе телеканала.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: НТВ
