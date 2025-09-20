Алексей Ягудин: «Петросян выполнила основную задачу – отбор на Олимпиаду. Сможет ли бороться за золото? Любой человек всегда может»

Алексей Ягудин похвалил Аделию Петросян после ее отбора на Олимпийские игры.

Сегодня российская фигуристка выиграла квалификационный турнир в Пекине.

– Она молодец. Основную задачу – отбора на Олимпиаду – она выполнила. Умничка.

– Сможем ли побороться за золото Олимпиады?

– Любой человек всегда может бороться за золото Олимпиады, – сказал олимпийский чемпион Ягудин .

Зимние Игры пройдут в феврале 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо.