Алексей Ягудин: «Петросян выполнила основную задачу – отбор на Олимпиаду. Сможет ли бороться за золото? Любой человек всегда может»
Алексей Ягудин похвалил Аделию Петросян после ее отбора на Олимпийские игры.
Сегодня российская фигуристка выиграла квалификационный турнир в Пекине.
– Она молодец. Основную задачу – отбора на Олимпиаду – она выполнила. Умничка.
– Сможем ли побороться за золото Олимпиады?
– Любой человек всегда может бороться за золото Олимпиады, – сказал олимпийский чемпион Ягудин.
Зимние Игры пройдут в феврале 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
