4

Акопова о турнире в Пекине: «Первые два дня были на стрессе, думали, что не сможем выступить. Нам не прилетел багаж»

Фигуристка Акопова рассказала, что чуть не пропустила турнир из-за потери багажа.

Карина Акопова выступает за Армению в паре с Никитой Рахманиным. 19-21 сентября они участвовали в олимпийском отборочном турнире в Пекине, где заняли второе место.

«Начиналось все отлично, без задержек долетели, но нам не прилетел багаж. Первые два дня были на стрессе, думали, что вообще не прилетит, и мы не сможем выступить. Сам турнир проходил на высшем уровне, встретили отлично.

Перед короткой программой вообще не переживали. Перед произвольной понимали, что это наш последний шанс попасть на Олимпийские игры‑2026, поэтому мы собрались как никогда и показали наш максимум на данный момент!

Цель – для начала немного восстановиться эмоционально и физически, а дальше работать еще больше. Следующие соревнования у нас в Грузии», – сказала Акопова.

«Мы надеялись, что российские пары допустят». Они перешли в Армению после двух лет карантина

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoКарина Акопова
logoНикита Рахманин
сборная Армении
пары
logoОлимпиада-2026
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Татьяна Тарасова: «Если у Загитовой есть голос и слух, то надо пробовать петь, раз хочется. Пусть пробует, а мы послушаем»
1225 минут назад
Дмитрий Губерниев: «Если Загитова хочет стать царицей пения, ей надо ходить на вокал, усердно заниматься, как это делал я»
11сегодня, 14:15
Светлана Журова: «Загитовой обязательно стоит попробовать себя в роли певицы. Я бы с удовольствием посмотрела, послушала ее песню»
24сегодня, 13:52
Тарасова об Олимпиаде: «Главное для наших ребят — стопроцентно чисто кататься. В таком случае и результат будет»
5сегодня, 13:42
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: Петросян и Гуменник поедут на Олимпиаду-2026! Почему им будет сложно?
сегодня, 13:33
Аделия Петросян планирует выступить на контрольных прокатах («Р-Спорт»)
51сегодня, 13:30
Евгений Рукавицын: «Алиев вынужден пройти курс терапии, без которой продолжение сезона может оказаться невозможным»
8сегодня, 12:21
Дмитрий Алиев: «Сейчас прохожу курс терапии и не имею медицинского допуска к тренировкам»
20сегодня, 12:11
Александр Жулин: «Хавронина и Нарижный в контрольных прокатах участия не примут. Девид поздно вошел в сезон, программа еще не вкатана»
29сегодня, 11:35
Евгений Устенко: «Программы вышли хорошими и интересными. Произвольная под саундтрек к фильму, а короткая программа — смесь музыки 90‑х»
2сегодня, 11:12
Ко всем новостям
Последние новости
Ковтун о Гуменнике и Петросян: «У нас очень сильные спортсмены, они конкурентоспособные на самом высоком уровне»
121 сентября, 16:14
Инна Гончаренко: «Программы Гуменника произвели огромное впечатление. Он очень хороший катальщик, красивый, артистичный парень»
121 сентября, 12:16
Лидия Иванова: «Желаю Петросян выиграть Олимпийские игры. О втором месте даже думать не хочу»
2020 сентября, 19:31
Погорилая о победе Петросян: «Главное, чтобы наших спортсменов допустили до Олимпийских игр. А прокат был шикарный»
520 сентября, 19:22
Трусова о тренерских подходах: «Не люблю, когда перебор похвалы. Нравится четкий рабочий процесс, требовательность без жесткости»
320 сентября, 19:07
Боброва о Петросян: «Самое главное – это здоровье, а также доехать до Олимпийских игр и выступить там еще лучше, чем сегодня и вчера»
20 сентября, 18:49
Александра Трусова: «Ребенок прекрасно спит днем, дает мне делать свои дела. Но ночью не спит. Муж всегда помогает, старается, когда есть возможность»
1520 сентября, 18:12
Трусова о Петросян и Гуменнике: «Рада, что наших спортсменов допустили. Они большие молодцы, что вышли на мировую арену и показали себя»
220 сентября, 18:01
«Думаю, Гуменник и Петросян могут смело бороться за олимпийское золото». Ишмуратова о фигуристах
1120 сентября, 15:52
Наталья Бестемьянова: «Петросян показала замечательный прокат. Можно только поздравить с тем, что теперь у нее есть квота на Олимпийские игры»
220 сентября, 15:44