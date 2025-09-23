Акопова о турнире в Пекине: «Первые два дня были на стрессе, думали, что не сможем выступить. Нам не прилетел багаж»

Фигуристка Акопова рассказала, что чуть не пропустила турнир из-за потери багажа.

Карина Акопова выступает за Армению в паре с Никитой Рахманиным. 19-21 сентября они участвовали в олимпийском отборочном турнире в Пекине, где заняли второе место.

«Начиналось все отлично, без задержек долетели, но нам не прилетел багаж. Первые два дня были на стрессе, думали, что вообще не прилетит, и мы не сможем выступить. Сам турнир проходил на высшем уровне, встретили отлично.

Перед короткой программой вообще не переживали. Перед произвольной понимали, что это наш последний шанс попасть на Олимпийские игры‑2026, поэтому мы собрались как никогда и показали наш максимум на данный момент!

Цель – для начала немного восстановиться эмоционально и физически, а дальше работать еще больше. Следующие соревнования у нас в Грузии», – сказала Акопова.

