Закарян об Акоповой и Рахманине: «Эта пара – действительно армянская. Очень горд за успех наших ребят»

Ари Закарян заявил, что горд за успех Акоповой и Рахманина на олимпийском отборе.

Акопова и Рахманин, перешедшие из России в Армению весной этого года, заняли второе место на квалификационных соревнованиях к Олимпиаде-2026 и отобрались на Игры.

«Это долгожданное событие для армянского фигурного катания, потому что это пара, которая действительно армянская. Карина Акопова – настоящая армянка.

После долгого перерыва и большого ожидания – это серьезное событие и для страны, и для спортсменов, для федерации. Мы очень рады этому, но это только начало. Будем двигаться дальше», – сказал вице-президент Федерации фигурного катания Армении Закарян. 

«Переход был, как положено, ребята отсидели полный карантин, от звонка до звонка. И без дальнейших трудностей начали этот сезон. В принципе, трудностей существенных не было, насколько я знаю», – приводит слова Закаряна «Чемпионат».

Пара представила короткую программу под музыкальную композицию «Арцах».

«Короткая программа ребят имеет и символическое значение. Она была поставлена вместе с нашим армянским специалистом Саркисом Теваняном.

Я думаю, что легендарная музыка Ари Геворкяна всегда настраивает на победу и на успех на соревнованиях, прекрасный прокат. Это победная музыка. Я очень горд за успех наших ребят. Большая работа проделана тренерским штабом, ребятами. Спасибо нашей федерации, спасибо тем людям, которые им помогали», – отметил Закарян.

«Мы надеялись, что российские пары допустят». Они перешли в Армению после двух лет карантина

