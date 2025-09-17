Губерниев о внесении Загитовой в базу украинского «Миротворца»: «Предлагаю на него насрать десять куч. Ни тепло, ни холодно от новости»

Дмитрий Губерниев резко отозвался о внесении Алины Загитовой в базу «Миротворца».

Российская фигуристка попала в базу украинского ресурса за участие в фестивале «Таврида.Арт», проходившем в Крыму в 2021 году.

В РФ доступ к сайту «Миротворец» заблокирован по решению суда.

«Как ветеран «Миротворца» (комментатор и телеведущий Губерниев попал в базу в 2018 году – Спортс’’), могу сказать, что в этом списке много достойных людей. Вот еще одна прекрасная девушка в этой базе – Алина Загитова. Предлагаю на этот «Миротворец» насрать десять куч, как говорила моя бабушка. Ни тепло, ни холодно от этой новости», – сказал Губерниев.