Васильев снялся с Nebelhorn Trophy: «Проблемы с Ассоциацией фигурного катания Латвии тяжело давили на меня в последние месяцы и мешали подготовке»

Латвийский фигурист Денис Васильев рассказал о нехватке финансовых ресурсов.

Спортсмен сообщил, что снимается с турнира Nebelhorn Trophy, который пройдет с 25 по 27 сентября в немецком Оберстдорфе.

«Я оказался в нежелательной ситуации в начале этого олимпийского сезона. Продолжающиеся проблемы с Ассоциацией фигурного катания Латвии тяжело давили на меня в течение последних нескольких месяцев и мешали моей подготовке, лишая меня моральных и финансовых ресурсов, в которых я нуждаюсь в этот критический момент. Частичное решение, кажется, уже в поле зрения, но я должен признать, что время упущено.

Сейчас я направлю свои усилия на Гран-при Китая. Буду сообщать новости по мере того, как ситуация будет проясняться.

В личном плане я переживаю метаморфозу. Не знаю, хорошо это или плохо. Часть моей наивной и идеалистической натуры умерла в этот тяжелый период. Дошло до того, что мне пришлось начать нормировать свои рабочие расходы и пытаться отменить заказ на шарфы.

Нехватка ресурсов привела к медленному снижению производительности. На меня обрушилось осознание, что в моей системе восприятия и мышления был огромный недостаток – отсутствие полной ответственности за свою жизнь и зависимость от других», – написал Васильев.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: страница Дениса Васильева на платформе Ko-fi
