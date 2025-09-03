Авербух о произвольной программе Гуменника: «Это разговор с небом, своеобразная душевная молитва. Каждый может по-своему трактовать»

Илья Авербух объяснил смысл произвольной программы Петра Гуменника.

«Неудивительно, что программа вызывает у вас разные мнения и разное настроение, разные версии интерпретации. Честно говоря, именно такую программу я и хотел сделать. У Петра достаточно понятный образ в короткой программе, мне хотелось сделать программу более абстрактную, многоговорящую.

Конечно, это не просто катание под музыку. Для меня это разговор – разговор с небом, каждый может по-своему трактовать. Это может быть и своеобразная душевная молитва, молитва в виде разговора. Именно поэтому Петр в начале смотрит в небо и пытается поймать звезду, как и каждый из нас – удачу. Подбросы руками – он ловит, отпускает ее. В том числе это некая игра. Потому что главный разговор – только у нас внутри, лично.

В хореографии очень много и преодоления, моментов, когда на нас давит, мы разгибаемся, летим. В общем, это разговор бесконечный и очень философский. В конце Петр складывает руки в молитвенном, всем понятном жесте – чтобы снять вопрос, о чем и о ком мы говорили. О внутреннем понимании, переживаниях, стремлении к любви», – сказал Авербух.

«Так как Петр выступает и является лицом России на Олимпийских играх – я видел предназначение в том, чтобы эта программа несла что-то про нас. Так много шелухи, так много неправды – в том числе и про нас. Поэтому я взял такой абстрактный голос – чтобы мир видел нас такими, какие мы есть, наверное. Ищущие, мечтающие, стремящиеся, выигрывающие. Мне показалось, что в данной ситуации верно и современно с точки зрения хореографии сделать так – без буквальности.

Благодарен Петру, что в прошлом году он так катал «Онегина» – но, можно сказать, реальная история, реальные этапы литературного произведения. Здесь хочется, чтобы в конце программы каждый зритель поднял голову в небо, как поднимает ее Петр. А ритм в музыке – некое внутреннее болеро, как часы, которые гонят нас вперед», – добавил хореограф.

