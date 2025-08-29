Александр Жулин: «Недавно ездил в Америку и думаю: «Как я здесь 13 лет прожил?» Все однообразное, убогое, мне не понравилось»

Александр Жулин считает, что в России жить лучше, чем в Америке.

«Сейчас, конечно, я с великой радостью живу в Москве. Даже вот ездил недавно в Америку на Skate America и думаю: «Как я здесь 13 лет прожил?» Какое-то все однообразное, убогое, мне не понравилось.

А в 1990-е, когда я приезжал в Россию, думал: «Боже мой, скорее бы обратно в Америку», - рассказал Жулин в интервью RTVI.