17

Тютюнина и Шанаева все еще находятся в поиске партнеров

Жулин сообщил, что Тютюнина и Шанаева все еще находятся в поиске партнеров.

«Софья Тютюнина и Елизавета Шанаева в поиске», — сказал Александр Жулин.

Тютюнина ранее выступала в дуэте с Александром Шустицким, Андреем Багиным и Матвеем Грачевым. В феврале она начала работать с Артемом Фроловым в группе Дениса Самохина, но через полтора месяца пара распалась. 

Шанаева становилась серебряным призером чемпионата России-2023 в дуэте с Павлом Дроздом, а в марте 2024 года их дуэт распался. В апреле 2025 года она начала скатываться с победителем первенства России Евгением Артющенко, но позднее стало известно, что Артющенко вернулся к своей бывшей партнерше Василисе Григорьевой.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
logoАлександр Жулин
logoМатч ТВ
logoЕлизавета Шанаева
logoСофья Тютюнина
logoсборная России
танцы на льду
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Жулин о Хаврониной и Нарижном: «В силу того, что у Девида была операция на колено, подготовку пока не форсируем, но все идет по плану»
9вчера, 14:41
Степанова о Жулине: «Для нас гордость работать с таким заслуженным тренером. Он поддерживает нас в трудные моменты»
12 августа, 18:18
Татьяна Навка: «Степанова и Букин действительно проводят тренировки на льду «Навка Арены». Это временное решение, рассчитанное на неделю»
41 августа, 15:04
Главные новости
Гран-при среди юниоров. Такахаши выиграл короткую программу, Мин Гю Со – 2-й, Казанеки – 3-й
5сегодня, 18:44
Masters de Patinage. Фурнье-Бодри и Сизерон, Лопарева и Бриссо, Демужо и Ле Мерсье, Румак и Эмо представят ритм-танцы
2сегодня, 17:12
Masters de Patinage. Аймо лидирует после короткой программы, Сяо Хим Фа – 2-й, Льютон-Брейн – 3-й
7сегодня, 16:58
Загитова купила квартиру в Москве
64сегодня, 14:32
Контрольные прокаты юниорской сборной России. Малеина и Самохин, Пестова и Лагутов, Горшенина и Макаров, Фефелова и Валов представили произвольные танцы
28сегодня, 14:22
Светлана Журова: «Иностранные фигуристы будут предвзято относиться к Валиевой после возвращения, бросать косые взгляды»
55сегодня, 13:55
Гран-при среди юниоров. Фон Фельтен выиграла короткую программу, Ока – 2-я, Мураками – 3-я, Гладки – 8-я, Калугина – 11-я
44сегодня, 12:44
Валиева выступит в Пекине в шоу Навки «Спящая красавица»
36сегодня, 11:53
«Было очень много интересных людей, с которыми я была рада познакомиться». Бойкова посетила премию журнала Voice
17сегодня, 09:35Видео
Стеллато-Дудек и Дешам в короткой программе будут выступать под музыку из кантаты «Кармина Бурана»
3сегодня, 09:02
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при среди юниоров. Подгайная и Коваль, Коас-Боже и Гришин, Синкон-Дебу и Селестино выйдут на лед с ритм-танцами
22 минуты назад
Гран-при среди юниоров. Го Жуй и Чжан Ивэнь лидируют после короткой программы, Кемп и Елизаров – 2-е, Мосс и Галбави – 3-и
сегодня, 15:29
Гран-при среди юниоров. Вейон и Брэндис победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Робертсон и Ронер – 3-и
123 августа, 14:15
Тарасова о юниорских контрольных прокатах: «Все идет хорошо, все детки с программами. Это наше будущее. Хорошо катаются»
22 августа, 13:42
Гран-при среди юниоров. Кемп и Елизаров победили в парах, Чжан и Фэн – 2-е, Уильямс и Льюэр – 3-и
122 августа, 13:17
Гран-при среди юниоров. Муаден и Биго выиграли ритм-танец, Вейон и Брэндис – 2-е, Робертсон и Ронер – 3-и
222 августа, 10:44
Дмитрий Соловьев о гимнастике: «Я стал больше разбираться в элементах. И от этого стало интереснее смотреть»
20 августа, 18:24
Татьяна Тарасова: «Может, выступать за США у Колесника получится лучше, чем обсуждать нас. Придурок»
1220 августа, 13:49
Даниил Глейхенгауз: «Я не реализовал себя в спорте. Великому спортсмену сложнее стать великим тренером»
1116 августа, 20:13
Акатьева об отношениях с тренерами: «Всегда сохраняем субординацию – это рабочий процесс, никто не должен отвлекаться. Но поддержка присутствует»
416 августа, 19:40