Жулин сообщил, что Тютюнина и Шанаева все еще находятся в поиске партнеров.

«Софья Тютюнина и Елизавета Шанаева в поиске», — сказал Александр Жулин.

Тютюнина ранее выступала в дуэте с Александром Шустицким, Андреем Багиным и Матвеем Грачевым. В феврале она начала работать с Артемом Фроловым в группе Дениса Самохина, но через полтора месяца пара распалась.

Шанаева становилась серебряным призером чемпионата России-2023 в дуэте с Павлом Дроздом, а в марте 2024 года их дуэт распался. В апреле 2025 года она начала скатываться с победителем первенства России Евгением Артющенко, но позднее стало известно, что Артющенко вернулся к своей бывшей партнерше Василисе Григорьевой.