Аделия Петросян покажет прошлогодние программы на отборочном турнире на Олимпиаду («Р-Спорт»)
Аделия Петросян не готовила новые программы к олимпийскому отбору.
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Фигуристка планирует показать короткую программу под песни Майкла Джексона и произвольную программу «Танго» из прошлого сезона. При этом не исключено, что по ходу сезона Петросян поставят новые программы.
Квалификационный турнир к Олимпийским играм-2026 пройдет в Пекине с 17 по 21 сентября. Петросян заявлена первым номером от России в женском одиночном катании.
Суперкоротко про олимпийский отбор фигуристов: что там у Петросян и Гуменника?
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Р-Спорт
