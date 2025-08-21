Аделия Петросян покажет прошлогодние программы на отборочном турнире на Олимпиаду («Р-Спорт»)

Аделия Петросян не готовила новые программы к олимпийскому отбору.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Фигуристка планирует показать короткую программу под песни Майкла Джексона и произвольную программу «Танго» из прошлого сезона. При этом не исключено, что по ходу сезона Петросян поставят новые программы.

Квалификационный турнир к Олимпийским играм-2026 пройдет в Пекине с 17 по 21 сентября. Петросян заявлена первым номером от России в женском одиночном катании.

