Костомаров о том, когда ждать возвращения российских спортсменов: «После встречи на Аляске – думаю, что скоро»

Костомаров считает, что у встречи Путина и Трампа будут позитивные последствия.

15 августа президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели переговоры на Аляске.

«Все отлично. Главное, что две великие державы начали общение друг с другом. Это позитивный момент, он точно приведет к чем-то хорошему», – сказал олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Костомаров.

Также фигурист ответил на вопрос о том, насколько близко возвращение российских спортсменов на международную арену.

«Не знаю. После встречи на Аляске – думаю, что скоро», – предположил Костомаров.

На данный момент только у четырех российских фигуристов (Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой) есть нейтральный статус от Международного союза конькобежцев (ISU).

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
