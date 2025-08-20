Арина Аверина разбила подбородок на льду: «Пришлось зашивать, сейчас хожу с пластырем»

Гимнастка Арина Аверина разбила подбородок во время занятий фигурным катанием.

«Я, видимо, решила, что в семье недостаточно одной Дины с разбитым подбородком (сестра Арины получила травму осенью 2024-го на проекте «Ледниковый период» – Спортс’’), и тоже три дня назад разбила на льду. Пришлось зашивать. Сейчас хожу с пластырем», – сказала пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Арина Аверина .

В июле стало известно, что Аверина состоит в отношениях с чемпионом Европы по фигурному катанию Дмитрием Алиевым.