Арина Аверина разбила подбородок на льду: «Пришлось зашивать, сейчас хожу с пластырем»
Гимнастка Арина Аверина разбила подбородок во время занятий фигурным катанием.
«Я, видимо, решила, что в семье недостаточно одной Дины с разбитым подбородком (сестра Арины получила травму осенью 2024-го на проекте «Ледниковый период» – Спортс’’), и тоже три дня назад разбила на льду. Пришлось зашивать. Сейчас хожу с пластырем», – сказала пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Арина Аверина.
В июле стало известно, что Аверина состоит в отношениях с чемпионом Европы по фигурному катанию Дмитрием Алиевым.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
