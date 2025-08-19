Арина Парсегова выступит на первенстве Москвы в одиночном и парном катании

Парсегова выступит на первенстве Москвы как в одиночном, так и в парном катании.

Турнир пройдет с 1 по 5 сентября. Фигуристка Арина Парсегова, представляющая школу «Хрустальный», заявлена в одиночном катании в разряде КМС, а также в парах с Матвеем Богдановым. Арина Парсегова: «В межсезонье решу, перехожу ли в парное катание. Пока не решила, но мне нравится и в парном, и в одиночном»