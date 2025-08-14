  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • «Много лет я комплексовала из-за носа. После операции обрела уверенность в себе». Сотскова рассказала, что сделала ринопластику
Видео
19

«Много лет я комплексовала из-за носа. После операции обрела уверенность в себе». Сотскова рассказала, что сделала ринопластику

Мария Сотскова рассказала, что сделала ринопластику.

«Очень много лет я комплексовала из-за носа, но из-за спортивного графика возможности сделать операцию не было. Как это часто бывает, окружающие не замечали моего недостатка и говорили: «Не делай, потеряешь себя».

Я очень боялась операции, но жила с мыслью, что моя жизнь сразу изменится... И так и произошло. Я обрела уверенность в себе, полюбила свое отражение в зеркале. Именно этого кусочка пазла мне и не хватало.

Это ни в коем случае не пропаганда пластической хирургии – просто мысли вслух. Всегда слушайте свое сердце», – написала экс-фигуристка в соцсети.

«Надоело видеть в зеркале большую женщину». Поговорили с Сотсковой – о жизни после фигурки и родов

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: инстаграм Марии Сотсковой
logoМария Сотскова
женское катание
logoсборная России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
«Не думала, что младенцы могут столько не спать. Активная жизнь с ребенком – это челлендж». Трусова рассказала о первой неделе с сыном
22сегодня, 15:22Видео
Татьяна Тарасова: «Петросян и Гуменник – катальщики высокого уровня, если они будут кататься в полную силу, засудить их будет невозможно»
29сегодня, 13:54
Татьяна Тарасова: «Качество программ юниоров у меня лично вызывает вопросы. Техническая сторона вполне удовлетворительная»
3сегодня, 13:44
Главные новости
Ирина Роднина: «Встреча Путина и Трампа не повлияет на допуск российских спортсменов к Олимпиаде-2026. Там уже все решено»
5 минут назад
Расписание контрольных прокатов юниорской сборной России в Новогорске
142сегодня, 05:45
«Не думала, что младенцы могут столько не спать. Активная жизнь с ребенком – это челлендж». Трусова рассказала о первой неделе с сыном
22сегодня, 15:22Видео
Татьяна Тарасова: «Петросян и Гуменник – катальщики высокого уровня, если они будут кататься в полную силу, засудить их будет невозможно»
29сегодня, 13:54
Татьяна Тарасова: «Качество программ юниоров у меня лично вызывает вопросы. Техническая сторона вполне удовлетворительная»
3сегодня, 13:44
«Не верится, что мы с Макаром сделали такое чудо». Трусова показала видео из роддома
44сегодня, 12:44Видео
Валов о программе прошлого сезона: «Тогда «Дюну» захотели еще и Кагановская с Некрасовым. Можно сказать, мы за эту «Дюну» кусались»
5сегодня, 12:39
Артем Валов: «Долгосрочная цель – Олимпиада. Хотя бы в тройку на ней попасть. И главе государства руку пожать. Только ради этого и катаюсь»
7сегодня, 12:08
Елена Костылева показала тренировку на льду
39сегодня, 11:42Видео
Медведева о подарке матери: «Важно это было со льда сделать: «Мама, у тебя получилось. Смотри, столько ты в меня вложила – и я на коньках, столько всего выиграно»
22сегодня, 11:34
Ко всем новостям
Последние новости
Расписание турнира Cranberry Cup в Норвуде: там выступят Самоделкина, Левито, Чжи А Син, Александр Селевко, Данильянц
18 августа, 13:46
Акатьева о Гришине: «В каждом прокате навсегда останется частичка его тепла, добра и любви к фигурному катанию»
35 августа, 19:45
«Спасибо за все советы, что ты давал. Твой голос и есть фигурное катание». Ягудин выразил соболезнования в связи с гибелью Гришина
25 августа, 19:39
Кацалапов о Гришине: «Сегодня не стало голоса фигурного катания. Обычного, привычного, важного. И мир стал тише»
35 августа, 16:40
Иоланда Чен о гибели Гришина: «Я в совершенном шоке. Просто ужас. Прекрасный комментатор, добрый и отзывчивый человек»
25 августа, 14:11
Александр Гришин был в состоянии алкогольного опьянения, когда его сбила электричка (ТАСС)
2275 августа, 13:40
Энберт о смерти Гришина: «Большая утрата и скорбь. Сложно представить, как будут проходить соревнования без его работы»
35 августа, 12:47
Наталья Бестемьянова о гибели Гришина: «Для всех нас это очень большая потеря»
5 августа, 10:41
Дмитрий Соловьев о Гришине: «Это был очень крутой специалист и очень хороший человек»
5 августа, 10:37
Ксения Гущина: «Не уверена, что вижу себя тренером в будущем. Думаю над тем, чтобы пойти учиться на психолога – мне это было бы интереснее»
214 июля, 10:56