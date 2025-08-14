«Много лет я комплексовала из-за носа. После операции обрела уверенность в себе». Сотскова рассказала, что сделала ринопластику

Мария Сотскова рассказала, что сделала ринопластику.

«Очень много лет я комплексовала из-за носа, но из-за спортивного графика возможности сделать операцию не было. Как это часто бывает, окружающие не замечали моего недостатка и говорили: «Не делай, потеряешь себя».

Я очень боялась операции, но жила с мыслью, что моя жизнь сразу изменится... И так и произошло. Я обрела уверенность в себе, полюбила свое отражение в зеркале. Именно этого кусочка пазла мне и не хватало.

Это ни в коем случае не пропаганда пластической хирургии – просто мысли вслух. Всегда слушайте свое сердце», – написала экс-фигуристка в соцсети.

«Надоело видеть в зеркале большую женщину». Поговорили с Сотсковой – о жизни после фигурки и родов