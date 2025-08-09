Туктамышева о питании: «Я стараюсь все время есть. Резко сказывается, если я голодная, прям все это видят и чувствуют»

Фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о принципах своего питания.

«У меня рацион, в принципе, не сильно изменился после спорта. Я продолжаю очень любить мясо, белок, потому что я на себе очень сильно чувствую, насколько у меня меняется состояние физическое, если я получаю достаточно именно белка. Если я утром не позавтракаю, например, не съем яйца или там бутерброд с сыром.

В обед у меня есть супчик. А на вечер либо рыба, либо мясо. Но нет периодов, когда я не ем. Если такое случается, то у меня происходит срыв. Я стараюсь все время есть, находиться в комфортном для себя состоянии.

Вот я именно такой человек, мне главное по чуть-чуть, главное не чувствовать сильного голода. Я если не поем, у меня сразу состояние плохое, я уставшая. А если я уставшая, то не хочу ничего делать. Я не хочу разговаривать, и ко мне сразу же все подходят, спрашивают, нормально ли я себя чувствую. Резко сказывается, если я голодная, прям все это видят, все это чувствуют», – сказала чемпионка мира 2015 года Туктамышева .