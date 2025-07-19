Олимпийский квалификационный турнир в Пекине пройдет с 19 по 21 сентября
Стали известный даты проведения олимпийского квалификационного турнира в Пекине.
Соревнования пройдут с 19 по 21 сентября.
19 сентября танцоры на льду представят ритм-танцы, женщины и спортивные пары выступят с короткими программами.
20 сентября на лед выйдут мужчины с короткими программами, а также пройдет произвольная программа у спортивных пар и женщин.
21 сентября мужчины представят произвольные программы, танцоры на льду – произвольные танцы.
От России на турнире выступят Аделия Петросян и Петр Гуменник.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ISU
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