Олимпийский квалификационный турнир в Пекине пройдет с 19 по 21 сентября

Стали известный даты проведения олимпийского квалификационного турнира в Пекине.

Соревнования пройдут с 19 по 21 сентября.

19 сентября танцоры на льду представят ритм-танцы, женщины и спортивные пары выступят с короткими программами.

20 сентября на лед выйдут мужчины с короткими программами, а также пройдет произвольная программа у спортивных пар и женщин.

21 сентября мужчины представят произвольные программы, танцоры на льду – произвольные танцы.

От России на турнире выступят Аделия Петросян и Петр Гуменник.