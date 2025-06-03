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Глейхенгауз о занятии серфингом: «Иногда классно стать учеником, а не тренером – это помогает вспомнить, как идет процесс с другой стороны»

Хореограф Даниил Глейхенгауз рассказал о занятии серфингом.

«Второй раз на Бали и, конечно, снова пошел посерфить!

В этот раз было чуть больше времени, и я смог лучше разобраться в технике и в том, как правильно брать волну.

Иногда классно стать учеником, а не тренером – это помогает вспомнить, как идет процесс с другой стороны. Когда тебе делают замечания, ты вроде все исправил, а тебе говорят, что ничего не изменилось 🙈😂

Одно из видео мне особенно нравится: на пятом занятии я впервые пошел на спот не со своим тренером.

И спустя час, взяв очередную волну, в какой-то момент слышу голос тренера – как будто в голове. Секундный ступор, потом делаю все, как мне говорят, спокойно еду, поворачиваю голову и вижу своего тренера, который ехал рядом и правил меня))

Надеюсь, в следующий раз перерыв не затянется на три года, как в этот, а получится приехать пораньше – чтобы двигаться дальше, а не начинать почти с нуля 🙈», – написал Глейхенгауз в соцсети.

Фото: instagram.com/daniil_gleikhengauz

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: инстаграм Даниила Глейхенгауза
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