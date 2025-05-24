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Лукашова приступила к тренировкам на «Навка Арене»: «Отпуск закончен, возвращаюсь к спортивной жизни»

Фигуристка Валерия Лукашова приступила к тренировкам на «Навка Арене».

«Отпуск закончен, а это значит, что я возвращаюсь к спортивной жизни и ледовым тренировкам», – написала спортсменка в телеграм-канале. 

Лукашовой 13 лет, прошлый сезон она провела в группе Этери Тутберидзе. В апреле она перешла к Светлане Соколовской, которая со своей группой теперь работает на катке Татьяны Навки. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Валерии Лукашовой
Валерия Лукашова
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Светлана Соколовская
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