Лукашова приступила к тренировкам на «Навка Арене»: «Отпуск закончен, возвращаюсь к спортивной жизни»
Фигуристка Валерия Лукашова приступила к тренировкам на «Навка Арене».
«Отпуск закончен, а это значит, что я возвращаюсь к спортивной жизни и ледовым тренировкам», – написала спортсменка в телеграм-канале.
Лукашовой 13 лет, прошлый сезон она провела в группе Этери Тутберидзе. В апреле она перешла к Светлане Соколовской, которая со своей группой теперь работает на катке Татьяны Навки.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Валерии Лукашовой
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости