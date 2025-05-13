Татьяна Тарасова: «Я просто в шоке с решения ISU не допустить наши пары и танцы. Это произвол»

Татьяна Тарасова назвала произволом недопуск российских пар до отбора к ОИ-2026.

Международный союз конькобежцев (ISU) ранее предоставил нейтральный статус Аделии Петросян, Алине Горбачевой, Петру Гуменнику и Владиславу Дикиджи. Спортивные пары и танцевальные дуэты отсутствуют в списке.

«Я просто в шоке с решения ISU не допустить наши пары и танцы к участию в олимпийской квалификации. Посмотрите, кто побеждал в парном катании на Олимпиадах: с 1964 года целых 50 лет первыми были советские и российские фигуристы!

Как же можно страну, которая побеждала все эти годы и определяла развитие парного катания в мире, не допустить до Олимпийских игр? Это произвол», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова .

Сколько всего запрещено нашим фигуристам на олимпийском отборе! Это будет первый старт за 3 года