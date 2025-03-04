Первенство Москвы. Шешелева и Карнаухов лидируют после короткой программы, Шаяхметова и Бреславский – 2-е, Симонова и Алексеенко – 3-и
Шешелева и Карнаухов лидируют после короткой программы на первенстве Москвы.
Первенство Москвы (старший возраст)
Пары
Короткая программа
1. Полина Шешелева – Егор Карнаухов – 65,54
2. Амелия Шаяхметова – Мартин Бреславский – 60,07
3. Мария Симонова – Петр Алексеенко – 58,22
4. Таисия Гусева – Даниил Овчинников – 58,09
5. Мария Капранова – Дамир Якупов – 50,72
6. Варвара Илюшко – Роман Орлов – 50,29
7. Мария Хорошилова – Андрей Карякин – 39,45
8. Кира Маркова – Арсений Чудов – 36,27
9. Ангелина Кулагина – Максим Ихсанов – 34,77
Начало произвольной программы – 18:55 по московскому времени (6 марта).
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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