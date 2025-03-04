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Первенство Москвы. Шешелева и Карнаухов лидируют после короткой программы, Шаяхметова и Бреславский – 2-е, Симонова и Алексеенко – 3-и

Шешелева и Карнаухов лидируют после короткой программы на первенстве Москвы.

Первенство Москвы (старший возраст)

Пары

Короткая программа

1. Полина Шешелева – Егор Карнаухов – 65,54

2. Амелия Шаяхметова – Мартин Бреславский – 60,07

3. Мария Симонова – Петр Алексеенко – 58,22

4. Таисия Гусева – Даниил Овчинников – 58,09

5. Мария Капранова – Дамир Якупов – 50,72

6. Варвара Илюшко – Роман Орлов – 50,29

7. Мария Хорошилова – Андрей Карякин – 39,45

8. Кира Маркова – Арсений Чудов – 36,27

9. Ангелина Кулагина – Максим Ихсанов – 34,77

Начало произвольной программы – 18:55 по московскому времени (6 марта). 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Полина Шешелева
Мария Симонова
Мартин Бреславский
первенство Москвы
Егор Карнаухов
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