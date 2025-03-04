Малинина и Скорняков, Хамада, Фузар-Поли, Агенауэр вошли в лонг-лист ISU Skating Awards в номинации «Лучший тренер»

ISU представила номинантов на звание лучшего тренера года.

Лонг-лист опубликован на сайте Международного союза конькобежцев (ISU). С 3 по 9 марта будет проходить голосование среди болельщиков и представителей СМИ.

Позже будет представлен шорт-лист, из которого 30 марта определят победителя премии ISU Skating Awards.

В номинацию «Лучший тренер» попали: