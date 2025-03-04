Малинина и Скорняков, Хамада, Фузар-Поли, Агенауэр вошли в лонг-лист ISU Skating Awards в номинации «Лучший тренер»
ISU представила номинантов на звание лучшего тренера года.
Лонг-лист опубликован на сайте Международного союза конькобежцев (ISU). С 3 по 9 марта будет проходить голосование среди болельщиков и представителей СМИ.
Позже будет представлен шорт-лист, из которого 30 марта определят победителя премии ISU Skating Awards.
В номинацию «Лучший тренер» попали:
Барбара Фузар-Поли
Ромэн Агенауэр
Миэ Хамада
Михаэль Хут
Кэрол Лейн
Патрис Лозон
Татьяна Малинина – Роман Скорняков
Соноко Накано
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ISU
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