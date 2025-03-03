Жулин о возможном возвращении Валиевой: «Ей будет очень тяжело. Но гениям трудно давать оценку»
Александр Жулин считает, что Валиевой будет тяжело вернуться к соревнованиям.
Срок дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой за допинг истекает в конце декабря.
– Сможет ли Валиева вернуться на прежний уровень? Какие у нее перспективы, сможет ли бороться за медали?
– Ей будет очень тяжело. Но гениям трудно давать оценку, – сказал Жулин.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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