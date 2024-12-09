Камила Валиева стала одной из ведущих «Новой песни года». Она появилась на фестивале в платье в пол с разрезом
Фигуристка Камила Валиева стала одной из ведущих «Новой песни года».
Музыкальный фестиваль прошел 8 декабря в московском «Мегаспорте».
Валиева вела мероприятие, надев платье в пол с разрезом, и опубликовала фото и видео в своем телеграм-канале.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Камилы Валиевой
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