Арина Калугина: «Я долго работала над четверными, приложила много усилий, чтобы добиться стабильности. Очень хочу сделать их на ЧМ среди юниоров»
Турнир проходит в венгерском Дебрецене. Фигуристка, представляющая Азербайджан, за прокат короткой программы получила 57,04 балла.
«Я так рада быть здесь. У меня прекрасные впечатления и столько положительных эмоций от участия в этом турнире. Для меня огромная честь выступать здесь, и я так благодарна своим тренерам и хореографам, которые помогли мне выйти на эти соревнования.
Я немного нервничала во время разминки, но потом тренер подбодрил меня и сказал, что я должна просто наслаждаться катанием. Это действительно помогло, и я смогла сосредоточиться.
Я долго работала над четверными, приложила много усилий, чтобы добиться стабильности. Я очень хочу сделать их здесь», – сказала Калугина.
В произвольной фигуристка планирует исполнить четверной сальхов и тройной аксель.
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