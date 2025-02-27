Арина Калугина: «Я долго работала над четверными, приложила много усилий, чтобы добиться стабильности. Очень хочу сделать их на ЧМ среди юниоров»

Арина Калугина сообщила, что хочет исполнить элементы ультра-си на ЧМ среди юниоров.

Турнир проходит в венгерском Дебрецене. Фигуристка, представляющая Азербайджан, за прокат короткой программы получила 57,04 балла.

«Я так рада быть здесь. У меня прекрасные впечатления и столько положительных эмоций от участия в этом турнире. Для меня огромная честь выступать здесь, и я так благодарна своим тренерам и хореографам, которые помогли мне выйти на эти соревнования.

Я немного нервничала во время разминки, но потом тренер подбодрил меня и сказал, что я должна просто наслаждаться катанием. Это действительно помогло, и я смогла сосредоточиться.

Я долго работала над четверными, приложила много усилий, чтобы добиться стабильности. Я очень хочу сделать их здесь», – сказала Калугина.

В произвольной фигуристка планирует исполнить четверной сальхов и тройной аксель.