Мама Костылевой: «У дочери в сезоне было много мини-травм. На обезболивающих препаратах мы не тренировались – просто уходили на десять дней»
Мама Елены Костылевой рассказала о тяжелой подготовке к первенству России.
13-летняя фигуристка выиграла первенство страны среди юниоров в Саранске.
«Сейчас дочь соревнуется со спортсменками старше себя на год, а то и на два, то есть ее возраст в этом году не имеет права выступать по юниорам, но так как она в прошлом году выиграла первенство России по КМС в Казани, то дало ей право перейти на один сезон раньше своих ровесниц в юниоры. Хотя по сути должна была начинать там выступать в 2026 году.
Соревнования были очень тяжелые в плане подготовки, у дочери в сезоне было много мини-травм, на обезболивающих препаратах мы не тренировались – просто уходили в среднем на десять дней, как бы обнулялись и начинали готовиться заново», – сказала Ирина Костылева.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Мое Online
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем