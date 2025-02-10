  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Мама Костылевой: «У дочери в сезоне было много мини-травм. На обезболивающих препаратах мы не тренировались – просто уходили на десять дней»
9

Мама Костылевой: «У дочери в сезоне было много мини-травм. На обезболивающих препаратах мы не тренировались – просто уходили на десять дней»

Мама Елены Костылевой рассказала о тяжелой подготовке к первенству России.

13-летняя фигуристка выиграла первенство страны среди юниоров в Саранске.

«Сейчас дочь соревнуется со спортсменками старше себя на год, а то и на два, то есть ее возраст в этом году не имеет права выступать по юниорам, но так как она в прошлом году выиграла первенство России по КМС в Казани, то дало ей право перейти на один сезон раньше своих ровесниц в юниоры. Хотя по сути должна была начинать там выступать в 2026 году.

Соревнования были очень тяжелые в плане подготовки, у дочери в сезоне было много мини-травм, на обезболивающих препаратах мы не тренировались – просто уходили в среднем на десять дней, как бы обнулялись и начинали готовиться заново», – сказала Ирина Костылева.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Мое Online
Ирина Костылева
Елена Костылева
женское катание
logoсборная России
чемпионат России среди юниоров
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Губерниев о дуэте Пападакис и Хаббелл: «Пусть катаются, если им это нравится. Но если они хотят соревноваться, надо найти хотя бы вторую такую же пару»
831 минуту назад
Полиция задержала мужчину, разбившего лобовое стекло машины Нугумановой
1246 минут назад
Елена Костылева: «Сейчас учусь в шестом классе, получаю задания от учителей и выполняю их. Школа в трех часах езды, так что посещать ее нереально»
4сегодня, 12:27
Мама Костылевой: «Мы живем в 100 метрах от дома Плющенко. Проживание, тренировки, форма, экипировка – для Лены все это бесплатно»
62сегодня, 12:17
Расписание зимних Азиатских игр в фигурном катании: там выступят Самоделкина, Сакамото, Кагияма, Шайдоров, Гейниш и Чигирев
19сегодня, 11:20
Евгения Медведева посетила зоопарк и тематический парк «Феррари» в Абу-Даби
38сегодня, 11:19Фото
Расписание финала Гран-при России в Красноярске
75сегодня, 11:17
Станислава Константинова: «Возобновление карьеры снится мне только в кошмарах. День, когда я закончила, был самым счастливым»
10сегодня, 11:14
Алиса Двоеглазова: «Туктамышева – ориентир для меня, она в 26 прыгала очень хорошо. Значит, и я смогу продержать свои четверные»
25сегодня, 10:24
Алиса Двоеглазова: «У Базылюк по-настоящему спортивный, боевой характер. Уверена, Маргарита справится, у нее все еще будет»
12сегодня, 10:16
Ко всем новостям
Последние новости
Погибшего в авиакатастрофе фигуриста Александра Кирсанова похоронят в США 22 февраля
вчера, 10:03
«Допустили одну очень крупную ошибку, которая лишила нас пьедестала». Касинс и Брегей о 4-м месте на первенстве России
38 февраля, 18:02
«Рады, что попали на пьедестал. Могли откатать лучше, но эмоции положительные». Ковязина и Мохов о бронзе на первенстве России
28 февраля, 17:26
Пекин о паре с Шепталиной: «Мы стали кататься чище. Старались прибавить в технике, во второй оценке, но еще надо прибавлять»
18 февраля, 14:13
Пестова и Лагутов о бронзе юниорского первенства: «Это успех, очень рады, что справились. Медаль – показатель того, что мы все делаем правильно»
8 февраля, 12:43
Макаров о дуэте с Горшениной: «У нас были и взлеты, и падения в этом сезоне. Рады, что на первенстве смогли все собрать, как умеем»
8 февраля, 12:10
София Диана Касинс: «Прокат был неплохой, даже можно сказать, хороший, но были косяки и помарки»
27 февраля, 19:39
Тарасова об однополых дуэтах: «Не понимаю, зачем расширять программу соревнований. Нам бы справиться с тем, что есть»
27 февраля, 11:13
Горшенина и Макаров о ритм-танце: «Сегодня были уверены, готовы. Долго ждали, уже вечер, непривычно кататься в такое время»
16 февраля, 20:42
Елизавета Андреева: «Довольна прокатом, но всегда можно что‑то улучшить. Например, катать дорожку на четвертый уровень»
46 февраля, 16:32
Рекомендуем