Мама Костылевой: «У дочери в сезоне было много мини-травм. На обезболивающих препаратах мы не тренировались – просто уходили на десять дней»

Мама Елены Костылевой рассказала о тяжелой подготовке к первенству России.

13-летняя фигуристка выиграла первенство страны среди юниоров в Саранске.

«Сейчас дочь соревнуется со спортсменками старше себя на год, а то и на два, то есть ее возраст в этом году не имеет права выступать по юниорам, но так как она в прошлом году выиграла первенство России по КМС в Казани, то дало ей право перейти на один сезон раньше своих ровесниц в юниоры. Хотя по сути должна была начинать там выступать в 2026 году.

Соревнования были очень тяжелые в плане подготовки, у дочери в сезоне было много мини-травм, на обезболивающих препаратах мы не тренировались – просто уходили в среднем на десять дней, как бы обнулялись и начинали готовиться заново», – сказала Ирина Костылева .