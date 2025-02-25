16-летняя Мария Елисова исполнила каскад из двух тройных акселей

Мария Елисова исполнила на тренировке каскад из двух тройных акселей.

Фигуристке 16 лет, она тренируется у Екатерины Моисеевой в ЦСКА.

В текущем сезоне она была 8-й и 12-й на этапах Гран-при России среди юниоров.