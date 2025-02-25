16-летняя Мария Елисова исполнила каскад из двух тройных акселей
Мария Елисова исполнила на тренировке каскад из двух тройных акселей.
Фигуристке 16 лет, она тренируется у Екатерины Моисеевой в ЦСКА.
В текущем сезоне она была 8-й и 12-й на этапах Гран-при России среди юниоров.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Марии Елисовой
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