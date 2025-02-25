Угожаев и Синицына примут участие в Кубке Первого канала по решению ФФККР

Фигуристы Николай Угожаев и Ксения Синицына вошли в список участников Кубка Первого канала-2025.

Турнир пройдет 15-16 марта в Челябинске. Угожаев и Синицына выбраны по решению Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР ).

Полный состав участников у мужчин на данный момент выглядит так: Владислав Дикиджи, Евгений Семененко, Марк Кондратюк, Петр Гуменник, Глеб Лутфуллин, Макар Игнатов, Даниил Самсонов (выбор болельщиков), Дмитрий Алиев (выбор СМИ), Николай Угожаев (выбор ФФККР).

В женскую заявку входят Аделия Петросян, Алина Горбачева, Анна Фролова, Дарья Садкова, Софья Муравьева, Ксения Гущина, Софья Акатьева (выбор болельщиков), Вероника Яметова (выбор СМИ), Ксения Синицына (выбор ФФККР).

В танцах на льду выступят Василиса Кагановская и Максим Некрасов, Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано, Екатерина Миронова и Евгений Устенко, в парах – Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев.