Угожаев и Синицына примут участие в Кубке Первого канала по решению ФФККР
Фигуристы Николай Угожаев и Ксения Синицына вошли в список участников Кубка Первого канала-2025.
Турнир пройдет 15-16 марта в Челябинске. Угожаев и Синицына выбраны по решению Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Полный состав участников у мужчин на данный момент выглядит так: Владислав Дикиджи, Евгений Семененко, Марк Кондратюк, Петр Гуменник, Глеб Лутфуллин, Макар Игнатов, Даниил Самсонов (выбор болельщиков), Дмитрий Алиев (выбор СМИ), Николай Угожаев (выбор ФФККР).
В женскую заявку входят Аделия Петросян, Алина Горбачева, Анна Фролова, Дарья Садкова, Софья Муравьева, Ксения Гущина, Софья Акатьева (выбор болельщиков), Вероника Яметова (выбор СМИ), Ксения Синицына (выбор ФФККР).
В танцах на льду выступят Василиса Кагановская и Максим Некрасов, Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано, Екатерина Миронова и Евгений Устенко, в парах – Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев.
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