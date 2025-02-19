Кондратюк, Синицина и Кацалапов проведут мастер-классы в Москве.

Мероприятие пройдет 22 и 23 февраля в парке Северного речного вокзала.

Мастер-класс Виктории Синициной и Никиты Кацалапова состоится 22 февраля в 14:00, Марк Кондратюк выйдет на лед 23 февраля в то же время.

«Многие из нас видели на катках людей, которые выполняли различные элементы фигурного катания. И я уверен, что кто-то точно хотел повторить их. Именно таких — открытых ко всему новому — я приглашаю на свой мастер-класс. Освоить аксель с первой попытки, конечно же, вряд ли выйдет, но с обязательной базой мы познакомимся», – сказал Кондратюк.