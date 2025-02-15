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Галлямов о российских одиночниках и отборе на Олимпиаду: «А можно их всех отправить? Просто чтобы показать»

Галлямов предложил отправить на олимпийский отбор всех участников финала Гран-при.

Петр Гуменник победил в финале Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске, Марк Кондратюк стал вторым, Евгений Семененко – третьим.

«А можно их всех отправить? Просто чтобы показать», – написал Галлямов.

Репортаж изнутри кипящей фигурки: все запуталось с отбором на Олимпиаду

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Александра Галлямова
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