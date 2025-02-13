Роднина поздравила Тарасову с днем рождения: «В этом возрасте желают только здоровья»
Ирина Роднина в день рождения Татьяны Тарасовой пожелала ей здоровья.
13 февраля заслуженному тренеру СССР по фигурному катанию исполнилось 78 лет.
«Татьяну Анатольевну уже все поздравили. Мы все присоединяемся к поздравлениям. В этом возрасте желают только здоровья», — сказала трехкратная олимпийская чемпионка.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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