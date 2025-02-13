В Красноярске распроданы все билеты на финал Гран-при по фигурному катанию
В Красноярске распроданы все билеты на финал Гран-при России по фигурному катанию.
Об этом сообщили в Министерстве спорта Красноярского края. Соревнования пройдут с 14 по 16 февраля на ледовой арене «Кристалл».
«Все три соревновательных дня пройдут при полном аншлаге – билеты зрители раскупили задолго до начала финала», – говорится в сообщении.
Дикиджи, Семененко или...? Главная интрига в финале Гран-при
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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