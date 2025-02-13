В Красноярске распроданы все билеты на финал Гран-при по фигурному катанию

В Красноярске распроданы все билеты на финал Гран-при России по фигурному катанию.

Об этом сообщили в Министерстве спорта Красноярского края. Соревнования пройдут с 14 по 16 февраля на ледовой арене «Кристалл».

«Все три соревновательных дня пройдут при полном аншлаге – билеты зрители раскупили задолго до начала финала», – говорится в сообщении.

Дикиджи, Семененко или...? Главная интрига в финале Гран-при