«Рады, что попали на пьедестал. Могли откатать лучше, но эмоции положительные». Ковязина и Мохов о бронзе на первенстве России

Ковязина и Мохов оценили свою бронзу на первенстве России среди юниоров.

Фигуристы Зоя Ковязина и Артемий Мохов выступают в парном катании. На турнире в Саранске они заняли третье место, набрав 188,48 балла.

Ковязина: Конечно, могли откатать лучше, но эмоции положительные. Рады, что попали на пьедестал. Настраивались как на обычные соревнования, но волнения было больше. Почти удовлетворены, спасибо за это нашим тренерам и хореографам.

Мохов: Во время проката хотелось показать свой максимум.

– Что для вас значит эта медаль?

Мохов: Это результат нашей большой работы.