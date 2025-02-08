«Рады, что попали на пьедестал. Могли откатать лучше, но эмоции положительные». Ковязина и Мохов о бронзе на первенстве России
Ковязина и Мохов оценили свою бронзу на первенстве России среди юниоров.
Фигуристы Зоя Ковязина и Артемий Мохов выступают в парном катании. На турнире в Саранске они заняли третье место, набрав 188,48 балла.
Ковязина: Конечно, могли откатать лучше, но эмоции положительные. Рады, что попали на пьедестал. Настраивались как на обычные соревнования, но волнения было больше. Почти удовлетворены, спасибо за это нашим тренерам и хореографам.
Мохов: Во время проката хотелось показать свой максимум.
– Что для вас значит эта медаль?
Мохов: Это результат нашей большой работы.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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