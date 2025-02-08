Анастасия Чернышова: «Этот сезон выдался тяжелый, конкуренция выросла. В прошлом году мы стали первыми, потому что соперники откатали плохо»
Чернышова и Вильчик будут участвовать во взрослых турнирах со следующего сезона.
Пара заняла шестое место на первенстве России среди юниоров в Саранске, набрав 175,68 балла за две программы.
«Могло быть лучше по уровням, по прокруту и тодесу. Этот сезон выдался тяжелый, потому что, наверное, я подросла. Конкуренция выросла. В прошлом году мы стали первыми, потому что соперники откатали плохо», – сказала Анастасия Чернышова.
«Конкуренция появилась, это очень круто, когда ты с кем-то борешься. Сегодня я не смог показать максимум, Настя меня тащила.
Дальше будем развиваться. По уровням беда. В этом сезоне в катании мы прибавили, возможно, в некоторых моментах остается детское катание. Со следующего сезона будем в мастера выходить», – добавил Владислав Вильчик.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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