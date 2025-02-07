Тарасова об однополых дуэтах: «Не понимаю, зачем расширять программу соревнований. Нам бы справиться с тем, что есть»
Татьяна Тарасова не видит смысла в однополых дуэтах на соревнованиях.
Ранее француженка Габриэла Пападакис и американка Мэдисон Хаббелл представили совместный номер на шоу Art on Ice в Швейцарии.
«Я за карьеру много видела дуэтов в разных шоу – девушек и мальчиков, которые вместе работают.
Но, честно говоря, не понимаю, зачем надо расширять программу соревнований. Нам бы справиться с тем, что есть. С юниорами, со взрослыми, видов и категорий и так достаточно», – сказала Тарасова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ВсеПроСпорт
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