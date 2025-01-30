Татьяна Тарасова: «Позвонила Сергею Пономаренко. И он сам, и его сын Энтони дома»

Татьяна Тарасова сообщила, что фигурист Энтони Пономаренко находится дома.

Ранее в СМИ появился неофициальный список спортсменов, которые могли лететь самолетом рейса 5342 American Airlines из Уичито в Вашингтон. Самолет разбился неподалеку от Вашингтона, столкнувшись с военным вертолетом.

«Я не стою на ногах, позвонила Сергею Пономаренко – он и его сын, Энтони, дома. Позвонила Коле Морозову – Аннабель дома. Алиса Ефимова дома.

Инна Волянская – моя ученица, это моя девочка, дочку ее я крестила. Это ужас. Шишкова и Наумов...

Американская команда уже разбивалась на самолете, их могилы в Колорадо-Спрингс», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.