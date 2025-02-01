Гибсон о бронзе чемпионата Европы: «Это наше самое низкое место в сезоне, но оно таковым не ощущалось. Прокат был одним из наших лучших»

Фир и Гибсон считают выступление на чемпионате Европы одним из лучших в сезоне.

Британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон завоевали бронзу в танцах на льду на чемпионате Европы в Таллине.

Фир : Прямо сейчас я не испытываю ничего, кроме гордости за нас. Мы покинули лед с чувством, что выложились по полной, и это все, что мы можем сделать.

Гибсон : Мы можем просто делать свою работу, а все остальное вне нашего контроля.

Фир : Так или иначе, это один из наших лучших результатов в нынешнем сезоне. Мы стремимся к большему и будем работать над этим.

Гибсон : Это наше самое низкое место в сезоне, но оно таковым не ощущалось. Это был один из наших лучших прокатов.

(О новом костюме) В последней группе и так было много черного и красного, и мы хотели, чтобы было что-то другое. Мне он очень нравится, но нужно посмотреть, как он выглядит по ТВ.