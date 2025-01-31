В отношении главы Федерации фигурного катания Москвы Абдурахманова возбудили уголовное дело о мошенничестве

В отношении главы Федерации фигурного катания Москвы возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось , что Антон Абдурахманов покинул Россию. Он занимал пост президента ФФКМ с апреля 2022 года.

«Председателю совета директоров ОАО «Бамстройпуть» избрана мера пресечения в суде столицы по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Абдурахманова Антона Викторовича, обвиняемого в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, меру пресечения в виде заключения под стражу, сроком на 2 месяца, с момента передачи последнего правоохранительным органам Российской Федерации в случае экстрадиции или депортации на территорию Российской Федерации, либо с момента его фактического задержания на территории Российской Федерации», – сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.