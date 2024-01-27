Глава Федерации фигурного катания Москвы: «Выйдет сериал про «Битву школ» – док-реалити, он снят в качестве «Нетфликс», я не преувеличиваю. Автор идеи – Нина Мозер»

Теги Нина Мозер Федерация фигурного катания Москвы Антон Абдурахманов кино Кубок Московского спорта Фигурное катание

Про турнир «Битва школ» по фигурному катанию выйдет сериал.

Об этом рассказал президент Федерации фигурного катания Москвы Антон Абдурахманов. Командные юношеские соревнования «Битва школ» проходят в шесть этапов, финал состоится 14 апреля.

«Выйдет сериал про «Битву школ». Это будет очень интересный сериал, док-реалити, он снят в качестве «Нетфликс», я не преувеличиваю.

Сериал не об олимпийских чемпионах, а о детях, о тех, кто каждый день трудится, разные судьбы и истории. Автор идеи – Нина Мозер. Это снимается на частные деньги, мы делаем более правдивую историю», – рассказал Абдурахманов.

8 комментариев
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Если там, действительно, будут реальные будни детей-фигуристов, то его стоит посмотреть родителям, чтобы определиться отдавать детей в профессиональный спорт или нет.
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это любопытно
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Что-то типа Игры в кальмара?
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Обязательно посмотрю👍❤️
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