Глава Федерации фигурного катания Москвы: «Выйдет сериал про «Битву школ» – док-реалити, он снят в качестве «Нетфликс», я не преувеличиваю. Автор идеи – Нина Мозер»

Про турнир «Битва школ» по фигурному катанию выйдет сериал.

Об этом рассказал президент Федерации фигурного катания Москвы Антон Абдурахманов. Командные юношеские соревнования «Битва школ» проходят в шесть этапов, финал состоится 14 апреля.

«Выйдет сериал про «Битву школ». Это будет очень интересный сериал, док-реалити, он снят в качестве «Нетфликс», я не преувеличиваю.

Сериал не об олимпийских чемпионах, а о детях, о тех, кто каждый день трудится, разные судьбы и истории. Автор идеи – Нина Мозер. Это снимается на частные деньги, мы делаем более правдивую историю», – рассказал Абдурахманов.