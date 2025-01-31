Софья Важнова: «Я бы очень хотела прыгнуть триксель или четверной. Успешных попыток пока не было. Надеюсь, что все впереди»

Фигуристка Софья Важнова рассказала о желании выучить ультра-си.

– На недавнем чемпионате по прыжкам участвовало восемь девушек. А ты на чемпионате России стала десятой... Обидно? Парней-то было 16.

– Конечно, я хотела туда попасть, но не было прям сильно обидно. Было бы обиднее, если бы я владела четверными или тройным акселем. Хотя, конечно, немного расстроилась. В итоге турнир показал, что без ультра-си все-таки можно попасть в топ-3.

– Элементы ультра-си у тебя в планах есть?

– Когда идет подготовка к соревнованиям, я не учу ультра-си, нарабатываю тройные. Когда до турниров далеко, мы начинаем пробовать. После чемпионата России немного работала над тройным акселем, но все равно времени было недостаточно. Я бы очень хотела прыгнуть триксель или четверной. Успешных попыток пока не было. Надеюсь, что все впереди.

– Не страшно?

– В первые пару попыток вкрутиться – да. Потом уже не страшно. Я считаю, что даже в моем возрасте возможно запрыгать ультра-си. Главное — желание, я бы очень хотела выучить. Буду пробовать, а дальше – как получится.

– Ультра-си настолько необходимы?

– Без них, конечно, можно получать медали турниров. Но если мы говорим про чемпионат России, то сложные прыжки нужно исполнять. Нельзя же надеяться, что те, кто владеют ультра-си, с них упадут, а ты с чистыми тройными окажешься выше. Да, такое возможно, но на это нельзя постоянно надеяться. Нужно по-настоящему конкурировать с теми, у кого эти элементы уже есть, – сказала Важнова.