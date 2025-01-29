Минерва Фабьен Хазе: «Мы удивились штрафу за перебор по времени. Видимо, сильно увлеклись финальной позой»

Фигуристы Хазе и Володин удивились баллу штрафа за перекат программы на ЧЕ.

Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин лидируют после короткой программы у пар на чемпионате Европы в Таллине с результатом 71,59 балла.

Слова немецких фигуристов передает корреспондент Спортс’’ Майя Багрянцева.

Хазе : Прокат вышел не идеальный, видимо, опять мешают нервы. Я вообще не понимаю, что б я делала без Дмитрия Савина, нашего тренера. Он знает меня как никто, и умеет найти те самые верные слова перед прокатом. У меня вышла не самая удачная тренировка утром, но он говорит, что даже радуется, что какие-то ошибки вылезают на тренировке, тогда можно надеяться, что в прокате мы их избежим. Это не та короткая программа, которую мы можем сделать на нашем максимуме. Так что нам есть куда расти.

Если честно, в КиКе мы сильно удивились штрафу за перебор по времени. С нами такое в сезоне впервые случается. Видимо, сильно увлеклись финальной позой, ха-ха. Надо будет отточить этот момент к чемпионату мира.

Володин : Мне кажется, мы смогли хорошо подготовиться к этому чемпионату Европы. Главное, обошлись без болезней – это у меня частенько случается. А тут пару раз ловил себя на том, что вот-вот заболею, поэтому брал паузу и день не тренировался. Кажется, сработало.

Хазе : Мы в хорошей форме, нам очень помогло, что нам удалось отдохнуть на новый год. Целую неделю я просто была с семьей, гуляла с бойфрендом, спала, ходила на массаж и в баню. Было полезно немного выключиться из соревновательной гонки

Володин : Согласен с Минервой, мы здорово смогли зарядить батарейки во время новогоднего отпуска. Я ездил домой, в Петербург. У нас 30-го декабря было шоу, а потом я почти все 31-е декабря летел, приземлился в Пулково в 10 вечера – и бегом к семье, к праздничному столу, профессионально – сразу к салатам, ха-ха. Провел дома 4 дня, просто отдыхал, сходил на ледовое шоу Татьяны Навки, у меня там невеста выступает, с удовольствием на нее посмотрел. Конечно, пришел с цветами, а как иначе.