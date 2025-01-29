4

Минерва Фабьен Хазе: «Мы удивились штрафу за перебор по времени. Видимо, сильно увлеклись финальной позой»

Фигуристы Хазе и Володин удивились баллу штрафа за перекат программы на ЧЕ.

Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин лидируют после короткой программы у пар на чемпионате Европы в Таллине с результатом 71,59 балла.

Слова немецких фигуристов передает корреспондент Спортс’’ Майя Багрянцева.

Хазе: Прокат вышел не идеальный, видимо, опять мешают нервы. Я вообще не понимаю, что б я делала без Дмитрия Савина, нашего тренера. Он знает меня как никто, и умеет найти те самые верные слова перед прокатом. У меня вышла не самая удачная тренировка утром, но он говорит, что даже радуется, что какие-то ошибки вылезают на тренировке, тогда можно надеяться, что в прокате мы их избежим. Это не та короткая программа, которую мы можем сделать на нашем максимуме. Так что нам есть куда расти.

Если честно, в КиКе мы сильно удивились штрафу за перебор по времени. С нами такое в сезоне впервые случается. Видимо, сильно увлеклись финальной позой, ха-ха. Надо будет отточить этот момент к чемпионату мира.

Володин: Мне кажется, мы смогли хорошо подготовиться к этому чемпионату Европы. Главное, обошлись без болезней – это у меня частенько случается. А тут пару раз ловил себя на том, что вот-вот заболею, поэтому брал паузу и день не тренировался. Кажется, сработало.

Хазе: Мы в хорошей форме, нам очень помогло, что нам удалось отдохнуть на новый год. Целую неделю я просто была с семьей, гуляла с бойфрендом, спала, ходила на массаж и в баню. Было полезно немного выключиться из соревновательной гонки

Володин: Согласен с Минервой, мы здорово смогли зарядить батарейки во время новогоднего отпуска. Я ездил домой, в Петербург. У нас 30-го декабря было шоу, а потом я почти все 31-е декабря летел, приземлился в Пулково в 10 вечера – и бегом к семье, к праздничному столу, профессионально – сразу к салатам, ха-ха. Провел дома 4 дня, просто отдыхал, сходил на ледовое шоу Татьяны Навки, у меня там невеста выступает, с удовольствием на нее посмотрел. Конечно, пришел с цветами, а как иначе.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
logoчемпионат Европы по фигурному катанию
Никита Володин
Минерва Фабьен Хазе
пары
logoсборная Германии
Дмитрий Савин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
⚡️ Чемпионат Европы по фигурному катанию. Хазе и Володин победили в парах, Конти и Мачии – 2-е, Метелкина и Берулава – 3-и
298вчера, 19:55
⚡️ Чемпионат Европы по фигурному катанию. Хазе и Володин выиграли короткую программу, Конти и Мачии – 2-е, Павлова и Святченко – 3-и, Метелкина и Берулава – 9-е
47829 января, 16:58
Хазе и Володин получили балл штрафа за нарушение времени в короткой программе на чемпионате Европы
529 января, 14:20
Рекомендуем
Главные новости
Софья Важнова: «Мне очень нравится театр. Я даже в театральной студии занималась какое-то время»
31 минуту назад
Важнова о Самарине в роли тренера: «Не могу сказать, что он злой или суровый, но строгим может быть. Зато объясняет очень понятно»
37 минут назад
Софья Важнова: «Я бы очень хотела прыгнуть триксель или четверной. Успешных попыток пока не было. Надеюсь, что все впереди»
247 минут назад
Авербух о погибшем в авиакатастрофе Кирсанове: «Я знал Сашу, мы вместе с ним тренировались. Это был очень хороший и открытый парень»
сегодня, 09:02
Чемпионат Европы по фигурному катанию. Губанова, Петрыкина, Репонд, Пинзарроне, Гутманн выступят с произвольными программами
12сегодня, 08:07
Ткаченко и Киляков снялись с ритм-танца на чемпионате Европы. Алексей получил травму, столкнувшись со Смарт и Диком на тренировке
7сегодня, 07:40
Мария Захарова: «По информации нашего посольства в Вашингтоне, у трех жертв авиакатастрофы есть российские паспорта»
27сегодня, 07:30
Мама Вадима Наумова: «Он хотел вернуться в Россию после пенсии. Он помогал нам деньгами, мы кормились фактически за его счет»
35сегодня, 07:24
Чемпионат Европы по фигурному катанию. Гиньяр и Фаббри, Фир и Гибсон, Лопарева и Бриссо, Дэвис и Смолкин выступят с ритм-танцами
2сегодня, 07:07
Ушел из жизни двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Дик Баттон
12сегодня, 07:06
Ко всем новостям
Последние новости
Мишина об авиакатастрофе в США: «Нахожусь в шоковом состоянии, не могу даже тренировку проводить. Дай бог, чтобы еще больше фамилий не подтвердилось»
вчера, 14:30
Людмила Великова: «Максим Наумов жив, он улетел в понедельник на другом самолете. Это все, что я пока узнала»
2вчера, 10:00
Бестемьянова об авиакатастрофе в США: «Соболезную всем, чьи близкие были на борту и погибли. Очень трагическая новость»
вчера, 09:24
Качушкина о возможном возобновлении карьеры: «Пока ничего конкретного не решила, но спортивную форму поддерживаю на высшем уровне»
426 января, 20:59
Тарасова о том, что Крамаренко удалили здоровый рог мениска: «У таких врачей надо отбирать лицензию. Очень жаль и девочку, и Винер»
1126 января, 19:49
Дмитрий Васильев: «Колесник либо не читал Олимпийскую хартию, либо вообще читать не умеет. ISU не будет реагировать на заявления сумасшедших»
624 января, 21:10
Илья Малинин: «Иногда я прыгаю четверной аксель без проблем, а иногда прямо заставляю себя на него зайти»
24 января, 13:41
Софья Акатьева: «В этом году сдаю ЕГЭ. Выбор – химия и биология. Очень нравятся эти предметы»
1824 января, 09:06Фото
Турнир на призы президента ФФКМ. Кузьмина и Студеникин победили в танцах на льду среди мастеров спорта, Пестова и Лагутов – по КМС
123 января, 19:04
Турнир на призы президента ФФКМ. Пузин победил, Автушенко – 2-й, Сенцов – 3-й
623 января, 10:57
Рекомендуем