Хазе и Володин получили балл штрафа за нарушение времени в короткой программе на чемпионате Европы
Фигуристы Хазе и Володин получили балл штрафа за нарушение времени на ЧЕ-2025.
Немцы Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин лидируют после короткой программы у пар на чемпионате Европы в Таллине.
Они получили за прокат 71,59 балла с учетом одного балла штрафа за нарушение времени.
«Они что, придурки?» Одну пару наказали за перекат, но простили то же самое Бойковой с Козловским
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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