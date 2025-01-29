Хазе и Володин получили балл штрафа за нарушение времени в короткой программе на чемпионате Европы

Фигуристы Хазе и Володин получили балл штрафа за нарушение времени на ЧЕ-2025.

Немцы Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин лидируют после короткой программы у пар на чемпионате Европы в Таллине.

Они получили за прокат 71,59 балла с учетом одного балла штрафа за нарушение времени.

«Они что, придурки?» Одну пару наказали за перекат, но простили то же самое Бойковой с Козловским