Анна Щербакова: «Буду комментировать на финале Гран-при России. Не ожидала, что меня так захватит эта профессия, стараюсь развиваться»

Анна Щербакова будет комментировать финал Гран-при России по фигурному катанию.

Турнир пройдет в Красноярске с 13 по 16 февраля.

«На финале Гран-при буду комментировать. Мне очень нравится, было неожиданно, что меня так захватит эта профессия. Стараюсь развиваться в этой сфере, мне это очень интересно», – сказала олимпийская чемпионка Пекина-2022.

Она также ответила на вопрос, когда болельщики смогут увидеть ее на льду.

«Конечно, очень соскучилась по зрителям. Ближайшее шоу будет 8 марта – шоу Ильи Авербуха. Восстанавливаюсь потихоньку, надеюсь, что буду чаще радовать своими выступлениями, будет новый номер на шоу», – сказала Щербакова.

Изменение правил – плевок федерации не в конкретных людей, а в наше фигурное катание