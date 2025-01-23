Кагановская и Некрасов, Пасечник и Чиризано включены в основной состав сборной России, Леонтьева и Горелкин, Рыбакова и Махноносов, Алиев выведены в резерв

Василиса Кагановская и Максим Некрасов включены в основной состав сборной России.

Об этом сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР ) в документе от 15 января 2025 года.

Также в основной состав включены Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано . Выведены в резерв дуэты Софья Леонтьева – Даниил Горелкин и Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов.

Спортивная пара Юлия Артемьева – Алексей Брюханов выведена из основного состава сборной и не включена в резервный.

Из состава юниорской сборной исключены Кира Трофимова (женское одиночное катание), Варвара Медведева и Павел Астахов, Виктория Ельцова и Степан Маришин (парное катание).

Также 21 января из основной сборной был исключен Дмитрий Алиев. Он вошел в резервный состав.

Изменения в списках сборной утверждены заместителем министра спорта РФ Алексеем Морозовым.