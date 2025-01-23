Кагановская и Некрасов, Пасечник и Чиризано включены в основной состав сборной России, Леонтьева и Горелкин, Рыбакова и Махноносов, Алиев выведены в резерв
Об этом сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) в документе от 15 января 2025 года.
Также в основной состав включены Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано. Выведены в резерв дуэты Софья Леонтьева – Даниил Горелкин и Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов.
Спортивная пара Юлия Артемьева – Алексей Брюханов выведена из основного состава сборной и не включена в резервный.
Из состава юниорской сборной исключены Кира Трофимова (женское одиночное катание), Варвара Медведева и Павел Астахов, Виктория Ельцова и Степан Маришин (парное катание).
Также 21 января из основной сборной был исключен Дмитрий Алиев. Он вошел в резервный состав.
Изменения в списках сборной утверждены заместителем министра спорта РФ Алексеем Морозовым.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий