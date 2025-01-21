Лайшев о словах Трампа про женский спорт: «Все эти придумки были как издевательство над Россией, было раздражителем для нас»
Ренат Лайшев оценил слова Дональда Трампа про женский спорт.
Президент США заявил, что «будет держать мужчин подальше от женского спорта».
«Честно сказать, я не верю Трампу. Заявления правильные.
Все эти придумки были как издевательство над Россией, было раздражителем для нас — мы возмущались, обсуждали. Доходило до безумия — отрицания религии, Бога и всего разумного.
Все хотят стабильности и спокойствия. Все хотят нормальных Олимпийских игр! Мне как-то не верится все равно, чувствую какой-то обман», – рассказал бывший президент Центра спорта и образования «Самбо-70».
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спорт-Экспресс
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