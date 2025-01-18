Анастасия Мишина: «После второго тура думали, что вылетим и займем 3-е или 4-е место. Но нам повезло участвовать в финале»

Мишина и Галлямов считает, что им повезло участвовать в финале ЧР по прыжкам.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли чемпионат России по прыжкам в соревнованиях пар.

«Допустили несколько ошибок, мы привыкли кататься чисто. Не полностью довольны сегодняшними прыжками. В финале получилось все чисто, этому мы рады.

После второго тура думали, что мы вылетим и займем 3-е или 4-е место. Но нам повезло участвовать в финале», – сказала Мишина, чьи слова приводит Sport24.

«Общее самочувствие было не очень. Травм никаких не было, болело горло, это немного сбивало, но я понимал, что нужно было собраться, особенно к третьему раунду. Настя меня поддерживала всеми способами, чтобы я сохранил настрой.

Благодаря Насте и ее потрясающему спортивном характеру, мне удалось собраться», – цитирует Галлямова «СЭ» .