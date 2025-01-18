Анастасия Мишина: «После второго тура думали, что вылетим и займем 3-е или 4-е место. Но нам повезло участвовать в финале»
Мишина и Галлямов считает, что им повезло участвовать в финале ЧР по прыжкам.
Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли чемпионат России по прыжкам в соревнованиях пар.
«Допустили несколько ошибок, мы привыкли кататься чисто. Не полностью довольны сегодняшними прыжками. В финале получилось все чисто, этому мы рады.
После второго тура думали, что мы вылетим и займем 3-е или 4-е место. Но нам повезло участвовать в финале», – сказала Мишина, чьи слова приводит Sport24.
«Общее самочувствие было не очень. Травм никаких не было, болело горло, это немного сбивало, но я понимал, что нужно было собраться, особенно к третьему раунду. Настя меня поддерживала всеми способами, чтобы я сохранил настрой.
Благодаря Насте и ее потрясающему спортивном характеру, мне удалось собраться», – цитирует Галлямова «СЭ».
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем