Алексей Мишин: «Фигурное катание без сложных прыжков — это как суп из топора. Не имеет будущего»

Алексей Мишин считает, что фигурное катание не имеет будущего без сложных прыжков.

«Когда уровень владения четверными стабилизируется, шаги обязательно появятся. Мою точку зрения кто-то может посчитать старомодной, хотя на самом деле она прогрессивна.

Фигурное катание без сложных прыжков — это как суп из топора. Не имеет будущего», — сказал Мишин.