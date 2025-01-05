Страница Медведевой победила в конкурсе «Википедии» «Статьи года»
Страница фигуристки Медведевой победила в конкурсе «Википедии» «Статьи года».
Конкурс проводится с 2010 года, победители определяются в конце года по итогам голосования.
«Статьи, победившие в своей номинации, участники «Википедии» сочли лучшими статьями, написанными или дополненными за прошедший год», – говорится в описании к конкурсу.
Статья о российской фигуристке победила в номинации «Статьи. Биографии: деятели науки, культуры и спорта».
Медведева – двукратный серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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