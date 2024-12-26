Роман Савосин: «Мои тренировки сейчас выглядят иначе, нежели в те времена, когда я начинал серьезно работать. На первый план выходит не объем работы, а поддержание формы»

Роман Савосин рассказал о намерении усилить прыжковый контент.

— Когда в компании соперников появляются парни, которые делают по пять различных четверных прыжков, руки не опускаются?

— Ну так они ведь появляются не внезапно. Я давно обратил внимание на то, как хорошо и легко сейчас начинают прыгать совсем молодые ребята, и понимал, что рано или поздно они начнут исполнять все это на соревнованиях, причем стабильно.

— И Рома Савосин с палочкой пойдет на пенсию?

— Ну да, есть такая вероятность. Фигурное катание в этом плане постоянно движется вперед, особенно мужское одиночное в России. Но вот смотрите, я не вошел в тройку в серии Гран-при, стал четвертым. Но показал хорошие для себя прокаты, получил от этого большое удовольствие и, честно вам скажу, ни капли не расстроился из-за того, что не попал на пьедестал.

— Допускаете, что в своем возрасте сумеете выучить какой-то новый четверной? И хочется ли вам этого?

— И хочется, и нужно, как показывают соревнования этого сезона. Не знаю, насколько это возможно в моем случае, но буду над этим работать. Определенную надежду дает то, что тот же четверной флип у меня когда-то получался. В 22 года я даже его восстанавливал.

— Тренироваться вы не любите?

— Не люблю.

— Как же тогда доводить прыжки до стабильности?

— Мои тренировки сейчас выглядят иначе, нежели в те времена, когда я только начинал серьезно работать. Сейчас на первый план выходит не объем работы, а поддержание формы. И стабильность прыжков я стараюсь поддерживать за счет того, что прыгаю меньше, но качественнее, — сказал Савосин.