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Савосин об отказе от произвольной под Рахманинова: «Я понял, что работы над этой программой слишком много и можно банально не успеть довести постановку до ума»

Роман Савосин рассказал, почему отказался от программы под музыку Рахманинова.

— Много раз слышала, что фигуристы стремятся выбирать серьезные темы для программ, поскольку такие постановки лучше заходят судьям, да и эмоций забирают меньше, нежели комедийные сюжеты. Для вас, получается, наоборот?

— Получается, что так. Мне действительно больше по душе катать какие-то веселые программы, неожиданные образы, правда, понял я это не так давно. Большую часть карьеры тоже думал, что катать что-то серьезное, классическое было бы проще и во всех отношениях правильнее.

— Я с большим интересом посмотрела в интернете видеосюжет о том, как в межсезонье вы с Егором Мурашовым ставили программу под Сергея Рахманинова. При этом Егор сетовал, что делать подобные постановки куда сложнее, чем придумывать что-то веселое, с обилием всевозможных фишечек. Получается, стремление к комедийности ваших образов идёт и от постановщика тоже?

— Прежде всего оно идет от меня и от нашего тренерского штаба. Егор уже отталкивается от высказанных пожеланий. Для него действительно непросто ставить классические программы, поскольку не так много опыта, но я видел, что ему интересно этот опыт приобретать. Думаю, постановочный период для нас обоих был очень полезен, даже несмотря на то что я не стал катать Рахманинова в этом сезоне. Программа получилась хорошая.

— Думаю, для вас не секрет, что классику, и в особенности Рахманинова с его постоянно плывущим ритмом, способны катать немногие. Вам же явно удается чувствовать эту музыку, интерпретировать её, добиваться очень мощного визуального эффекта. Но вы от этой программы отказались. Почему?

— Потому что на контрольных прокатах понял, что это немножко не то, что я хотел бы показать. Понятно, что в сентябре никто не катается идеально, все программы вкатываются значительно позже, но Рахманинов — это особенная история. Под эту музыку желательно сразу кататься максимально качественно, иначе она просто перестает «звучать».

В общем, все взвесив, я понял, что работы над этой программой слишком много и можно банально не успеть довести постановку до ума. Но главное — я постоянно чувствовал, что мне не хватает эмоций, которые я получал от произвольной программы в прошлом сезоне. Вот мы и приняли решение вернуться к прошлогодней постановке. Ну и потом я же читаю комментарии.

— В которых болельщики писали, что хотели бы увидеть «Челентано» снова?

— Да. На самом деле мы с тренерами с самого начала были не против оставить эту программу, но почему-то думали, что зрители не захотят видеть её в моём исполнении второй год подряд, — сказал Савосин. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: RT
Егор Мурашов
logoсборная России
мужское катание
Роман Савосин
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