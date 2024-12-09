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Володин о победе в финале Гран-при: «В прошлом году было много комментариев, что, мол, нам просто повезло. Надеюсь, сейчас уже так сказать нельзя»

Фигурист Никита Володин рассказал, как относится к критике.

Володин выступает за Германию в паре с Минервой Фабьен Хазе. Вместе они выиграли два финала Гран-при подряд (2023-2024).

«Здорово, что мы смогли доказать, что прошлогодняя победа в финале Гран-при – не случайность. Знаю, что было много комментариев, что, мол, нам просто тогда повезло. Надеюсь, сейчас уже так сказать нельзя.

Я сам практически не читаю, что пишут про нас в соцсетях и на форумах – не хватает времени. Так что узнаю что-то иногда от Минервы или моей девушки – они это мониторят и иногда мне рассказывают.

Стоит что-то выиграть, как комментарии тут же разделяются на две части: кто-то поддерживает, а кто-то критикует. Это нормально.Но в первую очередь, мы хотели доказать себе, что мы достойны победы в Гренобле. Выступления нам дались не просто, Минерва в произвольной программе очень нервничала – ошибка на каскаде ее немного подкосила. Но я очень ей горжусь: она собралась, и программа все равно получилась целостной. Жаль, что не вышло чисто прокатать, конечно. Будем больше работать: вращения, тодес – мне нужно улучшаться во многом.

Если мы допускаем в произвольной программе ошибки – то сразу немного выпадаем из образа, и за этим тоже надо следить.

В прокате была новая для меня ситуация в поддержке: когда партнерша чуть больше устала, чем обычно, надо больше включиться партнеру. И мне радостно, что я смог подставить плечо, и Минерва убедилась, что она может на меня положиться. В паре это очень важно – особенно для девочек. Это значит, что в будущем она сможет быть во мне еще более уверена, это здорово. В поддержке вообще основная ответственность – на мальчике, нужно быть надежной опорой – и еще есть чему тут учиться.

У нас в этом году очень разные программы. И если в начале сезона мне гораздо легче было катать произвольную – как-то она мне понятнее по духу, то сейчас мы смогли раскрыться и в короткой. Получается даже дать горячих эмоций», – передает слова Володина корреспондент Спортс Майя Багрянцева.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
Никита Володин
logoГран-при
Минерва Фабьен Хазе
logoФинал Гран-при по фигурному катанию
logoсборная Германии
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